CALTANISSETTA. Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 12 Lotti di terreno destinati a orto urbano all’interno del parco Rosario Assunto in contrada Balate a Caltanissetta. Chi vorrà, potrà coltivare i propri ortaggi in autonomia.

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi con il sito del comune al link https://comune.caltanissetta.it/…/orti-urbani-al-parco…

Le istanze per aderire a questo bando vanno presentate entro il prossimo 8 luglio.