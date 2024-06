CALTANISSETTA. Il Movimento di Volontariato Italiano, coordinamento di Caltanissetta, ha reso noto che si sta svolgendo presso la sua sede in Via Xiboli n.310 (tel. 0934 584206) il corso per Addetto alla segreteria (durata di 600 ore e con indennità pari a €5/giorno).

Le iscrizioni al corso sono ancora aperte e la partecipazione è gratuita oltre che rivolta a tutte le persone disoccupate di età compresa tra i 18 e i 60 anni.