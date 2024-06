CALTANISSETTA. Stamattina nella scuola allievi della Polizia di Stato di Piacenza hanno giurato gli agenti del 225° corso. Tra di essi il nisseno Flavio Cigna.

Lo zio Ivan D’Antona, Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Caltanissetta, ha avuto il piacere di sistemare gli alamari al nipote in una giornata indimenticabile per entrambi. Al giovane Flavio e allo zio Ivan sono arrivati gli auguri da parte della Questura di Caltanissetta.