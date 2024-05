Servizi straordinari di controllo delle Forze dell’Ordine nel Nisseno: 3 arresti e 13 denunce

GELA. “In relazione al protrarsi dei fenomeni delittuosi nel territorio del Comune di Gela, che destano particolare allarme sociale, nella giornata di ieri sono stati eseguiti servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio ad Alto Impatto, come disposto dal Sig. Prefetto nel corso di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia.

I predetti servizi interforze, definiti con ordinanza del Questore, dopo un apposito tavolo tecnico svolto in Questura alla presenza di tutte le FF.PP., finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli, sono stati eseguiti con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza degli Uffici e Comandi territoriali di Gela e con l’ausilio della Squadra Mobile, del Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Palermo, di unità cinofile della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, del Reparto volo della Polizia di Stato di Palermo e del Reparto volo dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dei controlli sono state tratte in arresto 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestro di circa 400 grammi di cannabinoidi, e denunciate alla Procura di Gela 13 persone, in stato di libertà, per reati contro il patrimonio e porto di oggetti atti ad offendere.

Complessivamente sono state controllate 324 persone, di cui 129 con pregiudizi di polizia, 128 autoveicoli ed elevate 17 contravvenzioni al Codice della Strada. Gli esercizi commerciali controllati sono 10, 2 dei quali sanzionati.

Sono stati, infine, eseguiti 47 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 13 perquisizioni, con sequestro droga, armi e oggetti atti a offendere, e segnalate alla Prefettura 8 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.”