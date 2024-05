Caltanissetta. Il Consiglio comunale convocato per il 23 maggio: ecco l’ordine del giorno

CALTANISSETTA. Il presidente Giovanni Magrì ha convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale di Caltanissetta per giovedì 23 maggio 2024 alle ore 18.00 nella Sala Consiliare di Palazzo del Carmine per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Proposta di deliberazione n. 27 del 05.04.2024:“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a seguito della sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di Caltanissetta in ordine alla causa n. 1441/2020 R.G. Pubblicata in data 06-02-2024”;

2. Proposta di deliberazione n. 32 del 18-04-2024: “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a seguito della sentenza n. 55/2024 resa dalla Corte di Appello in ordine alla causa n. 738/2018 R.G. Notificata in data 15-02-2024”;

3. Proposta di deliberazione n. 28 del 09.04.2024: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) triennio 2024-2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

4. Proposta di deliberazione n. 9 del 08.02.2024: “Presa d’atto esclusione obbligo di redigere ed approvare il bilancio consolidato 2023”.

5. Proposta di deliberazione n. 21 del 08.03.2024: “Adozione del Regolamento Tipo Edilizio Unico, di cui alla Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16, approvato con Decreto Presidenziale n. 531/Gab del 20 maggio 2022 e pubblicato in G.U.R.S. Parte I n. 26 del 03.06.2022”.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it