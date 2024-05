Caltanissetta. Il 2 giugno si festeggia il 78° anniversario della fondazione della Repubblica. Ecco le onorificenze dell’ ”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”

CALTANISSETTA. Domenica 2 giugno, a Caltanissetta, avranno luogo i festeggiamenti per celebrare il 78° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, solenne ricorrenza per ricordare la nascita dell’ordinamento democratico, ispirato ai valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 8,30 in Piazza Garibaldi con la partenza di un corteo composto da mezzi dell’Esercito, della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Militare e Volontari della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e della Polizia Locale, impiegati nelle rispettive attività istituzionali.

Il Corteo sfilerà lungo le principali vie cittadine, partendo dal corso Umberto, all’altezza della sede del Comune di Caltanissetta, per poi attraversare la via Redentore, la via Maddalena Calafato, il viale della Regione, da dove, all’altezza della rotonda con la via Due Fontane, invertirà la direzione per raggiungere nuovamente la via Rosso di San Secondo, il viale Conte Testasecca, la via XX Settembre e raggiungere, infine, il viale Regina Margherita.

Successivamente, alle ore 9,00, la Bandiera tricolore – condotta dagli alunni delle scuole primarie appartenenti alla Direzione didattica Leonardo Sciascia, all’Istituto comprensivo Lombardo Radice, all’Istituto comprensivo Don Milani, all’Istituto comprensivo Vittorio Veneto, all’Istituto comprensivo Antonio Caponnetto e all’Istituto comprensivo Martin Luther King – accompagnata dalla Banda del Liceo delle Scienze umane e musicale Manzoni-Juvara, sfilerà dalla Piazza antistante la Cattedrale lungo il corso Umberto I e il Viale Regina Margherita, fino al Palazzo del Governo, dove il corteo, guidato dal Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, unitamente a tutte le Autorità religiose, militari e civili presenti, raggiungerà il Monumento ai Caduti, ove si svolgerà la solenne cerimonia militare, con l’alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale cantato dall’Associazione Corale “Don Milani”.

Qui, accompagnata dal Sindaco di Caltanissetta e dal Comandante provinciale dei Carabinieri, il Prefetto di Caltanissetta deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti e si darà lettura del messaggio inviato ai Prefetti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel corso della cerimonia, verranno anche consegnate le onorificenze dell’ ”Ordine al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini che hanno acquisito particolari benemerenze verso la Nazione, distinguendosi nel campo culturale, sociale e della carriera militare. In particolare saranno insigniti del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica: il Sig. Alessandro Maria Barrafranca, il Sig. Calogero Defraia e il dott. Vincenzo Puma. Riceveranno il Diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana: il Sig. Michele Gaetano Giarratana, il Sig. Orazio Martini, il dott. Salvatore Mazza, il Sig. Michele Palermo, la dott.ssa Caterina Strazzeri e l’Arch. Daniela Vullo.