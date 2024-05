Caltanissetta. Il 17 maggio sarà presentato il libro “Quale Europa” alla Casa delle Culture e del Volontariato

CALTANISSETTA. Un’Altra Storia ed il MoV.I di Caltanissetta in collaborazione con il Forum Disuguaglianze Diversità, organizzano a Caltanissetta per Venerdì 17 Maggio alle ore 17 alla Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” di Via Xiboli n.310, la presentazione del libro “Quale Europa” pubblicato da Donzelli, curato da Elena Granaglia e Gloria Riva che raccoglie tredici saggi tematici di autori e autrici interni o vicini al ForumDD Disuguaglianze Diversità.

Ne discuteranno insieme, Fabrizio Barca, statistico ed economista, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità; Gaetano Giunta, fondatore della Fondazione di Comunità di Messina; Silvia Vaccaro, membro del Coordinamento del Forum Disuguaglianze Diversità. L’incontro sarà moderato da Filippo Maritato, presidente del Mo.V.I. di Caltanissetta.

Hanno aderito come partner all’iniziativa: Un’Altra Storia Sicilia, Convenzione dei Diritti del Mediterraneo, L’Isola che c’è, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, ACLI Caltanissetta, Onde donneinmovimento, Governo di Lei Caltanisetta, Associazione Luigi Sturzo Caltanissetta, AUSER Caltanissetta, Italia Nostra Sicilia, Legambiente Caltanissetta, WWF Centro Sicilia, Etnos.

Elena Granaglia e Gloria Riva, le due curatrici, colgono e presentano in questo libro, i contributi di numerosi autrici e autori interni o vicini al Forum Disuguaglianze Diversità (ForumDD) offrendo un contributo informativo e di confronto, un “luogo” di promozione del welfare universale, non penalizzato dall’austerità; dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunità.

L’uscita del libro è stata ed è accompagnata da un vero e proprio “Viaggio in Italia con la testa in Europa” che, partito il 4 aprile, terminerà il 7 giugno passando per oltre 70 luoghi in tutto il Paese. Il giro iniziato in Calabria toccherà tutte le regioni italiane.

Poche settimane alle elezioni europee di Giugno, cruciali per disegnare il futuro del continente. A sfidarsi tre idee diverse di Europa: quella che ha governato gli ultimi cinque anni, che, pur compiendo passi in avanti, resta profondamente segnata dalla cultura neoliberista; quella conservatrice-autoritaria in forte ascesa, e quella di un’Europa di giustizia sociale e ambientale e di pace.

Il Forum Disuguaglianze e Diversità scende in campo per sostenere questa terza idea di Europa. Lo fa con questo volume in libreria per Donzelli dal 29 Marzo scorso, curato per offrire un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare – prima e dopo le elezioni – programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura.

“Abbiamo scritto questo libro perché pensiamo che la politica debba sempre, e soprattutto in campagna elettorale, ritrovare il coraggio di restituire centralità ai contenuti e parlare di cose concrete, non solo per essere più credibile ma per recuperare lo strappo tra politica e società e per fare ritrovare alle persone l’utilità di partecipare al voto. Vogliamo fare ciò che possiamo perché l’Europa cambi rotta e al tempo stesso per evitare la deriva autoritaria, mostrando con proposte concrete come farlo, sfidando candidati e candidati a farle proprie nel Parlamento europeo, e a portarle lì come delle bandiere”, hanno dichiarato Fabrizio Barca e Andrea Morniroli, co-coordinatori del Forum Disuguaglianze e Diversità.

L’Unione auspicata in questo libro, che raccoglie i contributi di numerosi autori e autrici interni o vicini al ForumDD, è un luogo di promozione del welfare universale, non penalizzato dall’austerità; dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunità; dove la trasformazione ecologica sia accelerata nell’interesse prima di tutto dei più vulnerabili per realizzare un modo più giusto di vita e di lavoro e dove politiche pubbliche e governo siano democratizzati. Un’Europa che prenda consapevolezza del proprio ruolo fondamentale nei processi migratori e che agisca come costruttore di cooperazione e pace.

Il volume e i temi: all’interno del volume sono contenuti tredici contributi su alcuni dei temi più importanti per disegnare un’Europa di giustizia sociale e ambientale. Nello specifico: Istituzioni (Gloria Riva), Macroeconomia (Francesco Saraceno), Risorse finanziarie (Vieri Ceriani), Disuguaglianze (Salvatore Morelli), Coesione (Fabrizio Barca e Sabina De Luca), Welfare (Elena Granaglia), Salute (Massimo Florio), Crisi climatica (Vittorio Cogliati Dezza e Rossella Muroni), Governo d’impresa (Lorenzo Sacconi), Tecnologia digitale (Giorgio Resta), Equità di genere (Carola Carazzone e Lella Palladino), Migrazioni (Marco De Ponte), Europa-mondo (Ugo Pagano).

Gli incontri di presentazione sono organizzati da soggetti della cittadinanza attiva che in questi anni hanno costruito con il ForumDD relazioni e collaborazioni e che con generosità ed entusiasmo danno vita alle tappe del viaggio. Una vera e propria “campagna elettorale” per la giustizia sociale e ambientale.

