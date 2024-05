Caltanissetta. Approvato dall’Asp l’affidamento per interventi terapeutici abilitativi /riabilitativi e cognitivo/comportamentali

CALTANISSETTA. E’ stato approvato dall’Asp di Caltanissetta l’affidamento per l’erogazione del servizio di interventi terapeutici abilitativi/riabilitativi comportamentali e cognitivo-comportamentali, secondo la necessità assistenziale definita dal Piano terapeutico Individualizzato, rivolto a persone affette da disturbo dello spettro autistico nella fascia di età tra i 6 anni e l’età adulta, in tutto il territorio nisseno comprensivo dell’area nord e sud della provincia.

A tale affidamento seguirà la sottoscrizione delle convenzioni che definiranno il perfezionamento della procedura per l’erogazione del servizio, a conforto degli utenti destinatari.

L’ASP di Caltanissetta si ritiene soddisfatta del percorso fatto al fine di garantire l’erogazione delle “prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali” secondo le previsioni normative vigenti.

È in questo percorso che un riconoscimento va al contributo dato dalle Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore in genere che, quotidianamente, sono impegnati nelle attività di concertazione con la nostra Azienda per intervenire in modo puntuale e tempestivo alle necessità dei soggetti fragili.