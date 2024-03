Violenze e abusi sulla compagna, 34enne arrestato dalla polizia: l’uomo è già stato condannato a 2 anni e 8 mesi

Deve scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione un 34enne arrestato dalla Squadra Mobile della polizia di Vercelli per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. E’ stato rintracciato in una frazione di Ventimiglia (Imperia), ed è stato portato al carcere di Sanremo. L’arresto è stato condotto in collaborazione con la Squadra Mobile di Imperia. L’uomo è stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per fatti risalenti prima del 2020, anno in cui la donna è riuscita a ribellarsi dalle violenze e degli abusi sessuali che era costretta a subire per tre anni dal suo ex compagno, e a presentare denuncia.

Nonostante all’inizio della relazione l’uomo si fosse dimostrato attento e premuroso, col tempo si era rivelato possessivo e irascibile, con una spiccata tendenza alla violenza che non ha mai risparmiato alla compagna. In un’occasione il trentenne era arrivato a perforale il timpano della sua fidanzata con un violento schiaffo.