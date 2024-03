Minaccia barista con una pistola per non pagare la birra, arrestato

Entra in un bar, ordina e consuma una birra e, per non pagare, minaccia con una pistola la barista. È successo a Montella, in provincia di Avellino, dove un 27enne pregiudicato è stato arrstato dai Carabinieri. Tutta la scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del bar: dalla telecamera esterna, infatti, si vede il giovane preparare la pistola, inserire il caricatore e riporla nella cintura dei pantaloni; dalla videocamera interna, poi, si vede il pregiudicato chiedere la birra e, alla richiesta di pagamento, impugnare la pistola, scarrellare, spaventare la barista che trova riparo nel deposito, e darsi alla fuga.

Immediata la richiesta al 112 dei Carabinieri di Montella che sono intervenuti sul posto bloccando il 27enne trovato a poche centinaia di metri dal bar. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una trentina di munizioni e un coltello multiuso. Grazie al supporto dei Carabinieri delle Stazioni di Nusco e Castelfranci, inoltre, in un giardino poco distante, è stata trovata l’arma utilizzata per minacciare la barista, una pistola a salve con canna modificata idonea a poter sparare i proiettili trovati.

Il pregiudicato, insofferente al provvedimento di arresto, ha poi iniziato a minacciare, offendere e aggredire i militari, procurando ad uno di questi lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Ritenuto responsabile dei reati di rapina, ricettazione, detenzione di arma clandestina, oltraggio, resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale, il giovane è stato portato nel carcere di Bellizzi, a disposizione dei magistrati della Procura di Avellino, diretta dal procuratore capo Domenico Airoma.