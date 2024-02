Tifoso accoltella e ferisce calciatore dopo una partita

Al termine di una partita di calcio dilettantistico un tifoso, nel corso di una lite, ha colpito con alcune coltellate un giovane calciatore, trasportato in ospedale in condizioni serie, seppur non in pericolo di vita. E’ successo ieri pomeriggio a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, dove i carabinieri hanno in breve tempo rintracciato e arrestato l’aggressore, un 20enne.

Anche quest’ultimo si era ferito lievemente, maneggiando la lama. Nel corso della successiva perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di haschish. Senza precedenti e rimesso in libertà, la sua posizione sarà valutata anche per eventuali misure di prevenzione.