Soccorreva le auto in panne, ma aveva la patente falsa: denunciato dai carabinieri dipendente autosoccorso

Un dipendente di una ditta di autosoccorso stradale del torinese è stato trovato alla guida di un carroattrezzi con in tasca una patente falsa. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Rivoli (Torino) che hanno fermato l’uomo, 45 anni, per un controllo, durante il recupero di un’auto in panne. La patente era straniera e da un accertamento è risultato che il documento di guida italiano gli era stato revocato nel 2018 su disposizione della Prefettura di Torino.

Il carroattrezzi è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziale e l’autista denunciato per falsità materiale commessa da privato e falsità ideologica commessa da privato.