Maltratta ed estorce soldi alla ex moglie, disposto allontanamento per 53enne

I carabinieri di Crevalcore, nel Bolognese, nei giorni scorsi, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di un 53enne, con precedenti di polizia, indagato per aver maltrattato la ex moglie e per averle estorto del denaro.

Lo hanno fatto sapere i carabinieri del capoluogo emiliano-romagnolo con una nota. Il provvedimento è seguito alla querela della donna che, dopo anni di maltrattamenti subiti, avrebbe denunciato ai militari il comportamento dell’uomo, dal quale si era separata.

Secondo quanto riferito, nel 2022, per aiutarlo a seguito della perdita del lavoro, sarebbe tornata a convivere con lui per non farlo dormire in auto, ma dall’anno scorso, la situazione si era nuovamente aggravata; il 53enne avrebbe inveito più volte nei confronti della ex moglie, con atteggiamenti sempre più violenti e rivolgendole insulti e minacce di morte (a seguito anche dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti).

In sede di denuncia, la donna avrebbe riferito di essere anche stata chiusa in camera da letto dopo essere stata costretta a prestargli dei soldi.