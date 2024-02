Caltanissetta. Nella Sala degli Oratori a Palazzo Moncada il 23 febbraio sarà presentato il progetto “Cuore di Sicilia Experience”

CALTANISSETTA. Il 23 febbraio alle ore 17:30 a Caltanissetta presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, Largo Barile, verrà presentato il progetto di partenariato Cuore di Sicilia Experience che ha come obiettivo la promozione del territorio, delle tipicità e del turismo.

Finanziato dal PSR SICILIA 2014-2020 Sottomisura 19.2/16.3 Ambito 2 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Bando GAL Terre del Nisseno CUP H91B20001060009, il progetto nasce dalla volontà di mettere insieme piccoli operatori agricoli e agroalimentari con gli operatori turistici allo scopo di sviluppare e migliorare la filiera turistica locale. Ciò al fine di dare ai singoli soggetti cooperanti la possibilità di migliorare la propria posizione sui mercati di riferimento e di raggiungere economie di scala attraverso la condivisione di processi e di risorse produttive in comune e lo sviluppo e la commercializzazione di servizi e pacchetti turistici inerenti al turismo rurale.

La rete di Cuore di Sicilia Experience è costituita dalle seguenti realtà: l’azienda agricola MairaBio, l’oleificio Arké, l’agriturismo Terra delle Antiche Solfare, l’azienda agricola Luca Cammarata e l’agenzia di viaggi Chatal Tour. A seguire tutte le sue fasi c’è una squadra di professionisti del settore: Pasquale Tornatore, Pascal Resta e Irene Bonanno, madrina del progetto.

Tra gli obiettivi specifici: promuovere i prodotti agroalimentari tipici dell’area del centro Sicilia, evidenziando i vantaggi di un’alimentazione sana e semplice e promuovendo tutte quelle attività che consentano all’ospite una partecipazione attiva e un coinvolgimento diretto negli usi e nei modi di vivere della comunità locale attraverso degustazioni in azienda; attività laboratoriali, cooking class; esperienze turistiche e visite alle botteghe artigianali; presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione Cuore di Sicilia Experience; aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto; promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno a un prodotto di turismo rurale e agroalimentare.

Si comunica inoltre che Cuore di Sicilia Experience parteciperà dal 16 al 18 febbraio alla fiera Agri Slow Travel di Bergamo, la fiera dei territori, per promuovere e commercializzare le esperienze turistiche appositamente pensate.