Caltanissetta. Causa maltempo Carnissavale 2024 rinviato per il 13 febbraio alle ore 16,30

CALTANISSETTA. Causa maltempo l’attesissimo spettacolo Carnissavale 2024 in programma domenica 11 febbraio è stato spostato al prossimo 13 febbraio con inizio dalle 16,30.

A comunicare tale spostamento è stato il sindaco Roberto Gambino. Lo spettacolo Carnissavale 2024 , che avrebbe dovuto svolgersi in corso Umberto I, avrebbe dovuto coinvolgere, oltre a Massimo Minutella in veste di presentatore, anche i due notissimi comici Matranga e Minafò

In ogni caso, la kermesse carnevalesca nissena non andrà perduta, ma si svolgerà il 13 febbraio dalle 16,30 con tanto di sfilata in maschera, spettacolo di animazione, esibizione di balli, flashmob e comicità.