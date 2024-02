Bullismo su un compagno di scuola, quattro denunciati: insulti e botte, i genitori hanno denunciato

Da diversi mesi un 13enne era vittima del bullismo di quattro ragazzini, suoi compagni di scuola, che lo avrebbero offeso, picchiato, gli avrebbero tirato i capelli e in una circostanza lo avrebbero fatto cadere dalla bici, infierendo su di lui e provocandogli un taglio alla gamba con un pezzo di ferro gettatogli contro.

Dopo quest’ultimo episodio, che gli è costato 15 giorni di prognosi, i genitori si sono rivolti ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) per denunciare: ora i quattro rispondono di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone. La segnalazione è stata fatta alla Procura per i minorenni di Bologna. Le violenze fisiche sarebbero iniziate a luglio 2023, in un parco, quando venne colpito con un pugno. Poi sono proseguite in un campo sportivo, all’uscita da scuola, alla fermata dell’autobus.

L’episodio della bici è di gennaio. I genitori della vittima, prima di denunciare, avevano cercato di contattare gli altri ragazzini, venendo a propria volta offesi. I carabinieri, acquisita la denuncia, hanno fatto indagini e raccolto testimonianze che hanno consentito di acquisire elementi sulle responsabilità dei quattro, denunciati a piede libero