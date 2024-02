Asp di Caltanissetta, la Fials: “Criticità nella gestione dei turni e ritardi nei pagamenti, ora chiediamo una svolta”

CALTANISSETTA. Dalla mancata applicazione della banca delle ore ai ritardi nei pagamenti delle indennità contrattuali e dei buoni pasto ai turnisti. La Fials di Caltanissetta fa il punto delle criticità della gestione commissariale dell’Asp e auspica che il nuovo direttore generale possa risolvere le tante problematiche irrisolte.

“Il protrarsi di questi inadempimenti – spiega Gioacchino Zuppardo, segretario provinciale Fials – da imputare totalmente alla gestione amministrativa-burocratica della Direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta, assieme ai continui rinvii dei tempi di applicazione degli istituti normativi premianti la professionalità o al mancato adeguamento economico delle indennità accessorie, hanno creato notevoli disagi economici ai dipendenti e generano frustrazione per il mancato riconoscimento giuridico e, conseguenzialmente, economico dell’attività lavorativa prestata”.

Tra i motivi di malcontento c’è la mancata applicazione della “banca ore”, il mancato rispetto delle indennità previste e dovute per i festivi infrasettimanali, la mancata applicazione delle indennità giornaliera, da più di un anno non ancora adeguata, la mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti turnisti. La Fials evidenzia inoltre delle criticità nel programma Aliseo che dovrebbe registrare le ore prestate in eccesso in materia di debito/credito orario.

“È stato più volte segnalato il problema della rilevazione presenze – spiega Zuppardo – L’applicativo, nel periodo che intercorre tra l’anno solare conclusosi e l’inizio del nuovo non riporta le ore effettuate in credito dal personale. Nello stesso contesto, di contro, nel caso del mancato completamento del monte ore dovute, riporta tale debito orario nel nuovo anno solare”.