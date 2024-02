Al Carnevale di Acireale nel programma televisivo “Live Show” 12 ballerini nisseni protagonisti

Si è svolta lunedì 12 Febbraio la diretta TV del programma televisivo Live Show condotto da Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, in occasione del Carnevale di Acireale. 12 ballerini nisseni chiamati all’appello in piazza Duomo per affiancare artisti di fama Nazionale ed internazionale. Vari gli ospiti presenti sul palco del carnevale più bello della Sicilia: Cantanti, Cabarettisti, imitatori.

I 12 ballerini, Gloria Notarrigo, Roman Lombardo, Soleida Orlando, Simone Martorana, Giada Mirisola, Mattia Giarratana, Asia Formica, Giusy Ninfosì, Federico Sillitti, Alessio Geraci, Marco Lo Piano e Sophia Porcello, si sono cimentati a far da spalla ad una delle cantanti più affermate del panorama latino americano, conosciuta in tutto il mondo per i suoi brani che hanno fatto ballare generazioni e generazioni con “El Pam Pam” e “il tipitipitero”: Cecilia Gayle.

Nella stessa serata i ballerini appartenenti all’ASD New Planet Academy di Caltanissetta, hanno accompagnato l’artista, Cantante ed Imitatore Andrea Barone in una delle sue straordinarie performance: Porta Portese di Andrea Barone. Una fantastica occasione quella dei ballerini nisseni, di solcare importanti palchi come quello di Acireale, e di affiancare celebri artisti in diretta TV su Video Regione 14 .