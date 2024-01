Writer segnala presenza di autovelox con scritte e disegni sull’asfalto

Una serie di scritte e disegni direttamente sull’asfalto. Che segnalano la presenza di autovelox. Succede in Liguria sulla via Aurelia tra Imperia e Bordighera: il responsabile sarebbe un writer che però non è stato ancora identificato.

L’agenzia di stampa Ansa scrive che le prime scritte sono comparse nei pressi dell’autovelox in zona Giunchetto. In questi giorni ne sono arrivate altre nei due ingressi di Sanremo, dove ne erano stati installati due a Capo Nero e sul rettilineo dei Tre Ponti in corso Mazzini. Lì è comparsa la scritta autovelox che occupa entrambe le corsie di marcia. Poi c’è il volto di un alieno a bocca aperta che dovrebbe segnalare il pericolo.

Nel 2023 in zona ne sono stati installati molti, insieme ai semafori che segnalano chi passa con il rosso. Gli impianti sono gestiti dal privato per conto del Comune e della Provincia. In molti hanno protestato per i limiti di velocità, considerati troppo bassi per la strada. Nel caso dell’autovelox presente sulla statale 20 a Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro ha chiesto ad Anas di portare il limite a 70 chilometri all’ora invece che i 50 attuali.