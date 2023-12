Ti racconto Caltanissetta: mercoledì due documentari che valorizzano la città, il Rollò e gli artisti locali

Raccontare Caltanissetta attraverso dei brevi documentari tematici che possano valorizzare il territorio, la sua storia e le sue eccellenze culturali, umane e culinarie.

È questo il progetto pensato da Roberto Gallà e Danilo Lapadura e risultato tra i vincitori dei progetti del Bilancio Partecipativo 2022 del Comune di Caltanissetta e realizzato da Aurealab e Ritmamente.

Quelli che saranno presentati domani, mercoledì 20 dicembre 2023 dalle ore 17,30 all’auditorium Berk in via Borremans, 6 (ex oratorio salesiano), sono due prototipi di un’iniziativa che negli anni ha la possibilità di crescere e allargarsi per creare una vera e propria videoteca che funga da volano turistico del territorio. E a finanziarla non bisogna necessariamente attendere fondi pubblici bensì possono essere mobilitati ed essere coinvolti imprenditori e finanziatori privati. Proprio come è già avvenuto con successo per altre manifestazioni culturali cittadine o per opere artistiche ancora visibili in città.

“Abbiamo iniziato raccontando Caltanissetta con i suoi artisti apprezzati in diverse parti del mondo e capaci anche di valorizzare e accrescere di bellezza la nostra città – hanno raccontato i due ideatori del progetto -. Ma abbiamo anche voluto dare spazio al Rollò, dolce tipico nisseno per il quale la città di Caltanissetta detiene il guinness dei primati come quello più lungo mai realizzato”.

Due documentari di 15 minuti ciascuno poiché ormai l’utenza sul web non vuole fermarsi a guardare lunghi video ma lasciarsi stupire in poco meno di un quarto d’ora. E poi, solo se ha desiderio, va alla ricerca di approfondimenti.

Il primo dei due video di “Ti racconto Caltanissetta”, che potrebbe essere definita come “la prima puntata” di una serie che potrebbe avere un proprio canale YouTube e diffusione globale, sarà dedicata agli artisti. Impossibile farli intervenire tutti in un breve documentario ma Danilo Lapadura e Roberto Gallà non escludono che si possa tornare sul tema e dare spazio ad altri talenti. In questo primo documentario ci saranno le voci e le opere di Fausta Caldarella, Lorenzo Ciulla, Leonardo Cumbo, Michelangelo Lacagnina, Carlo Sillitti e Peppe Tambè.

Nel secondo video, a parlare del Rollò, con la sua storia e la preparazione tipica interverrà il pasticcere nisseno Davide Miracolini.

“E’ sbagliato pensare che chi vive a Caltanissetta non ha l’opportunità di farsi conoscere al suo esterno così come è sbagliato pensare che chi vuole avere successo deve per forza abbandonare la città – proseguono i due autori -. Il messaggio che vogliamo trasmettere all’esterno ma anche ai nostri concittadini è quello di rivalutare la nostra città. Vogliano che si comprenda che Caltanissetta può essere un luogo nel quale vivere e mantenere ugualmente proficui contatti professionali nel resto dell’Italia e del mondo”.

Un progetto ambizioso che auspica di poter infondere un messaggio positivo innanzi tutto alla città e ai suoi cittadini e in un secondo momento, risvegliato lo spirito identitario e messi all’opera ingegni e talenti, poter dilagare attraverso il web nel resto del mondo.