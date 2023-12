Nasce una Stella: Caltanissetta nel 2024 ospiterà la presentazione dell’Accademia Europea del Cinema

La magia del grande schermo sta per illuminare Caltanissetta. In una città già ricca di cultura e storia sta per essere scritto un nuovo capitolo entusiasmante dall’Accademia Europea del Cinema. Questo prestigioso evento, in programma per il 6 febbraio 2024, segnerà un momento storico per la città e per l’industria cinematografica italiana ed europea.

L’Accademia va ben oltre e ha l’intento di aprire un’università dedicata al cinema che promette di diventare un faro di creatività, innovazione e formazione per aspiranti cineasti, attori, sceneggiatori e professionisti del settore.

L’evento di presentazione sarà un’occasione unica per avere un’anticipazione sui progetti nisseni dell’Accademia e per creare dei rapporti con l’industria cinematografica.

Gli organizzatori hanno confermato la partecipazione del presidente, del direttore artistico e professionisti del cinema, critici, accademici e rappresentanti del settore, che condivideranno le loro visioni e esperienze.

L’iniziativa è supportata da enti locali e nazionali, a dimostrazione dell’importanza che il progetto riveste per il rilancio culturale ed economico della regione siciliana.

La giornata sarà arricchita da una serie di cortometraggi prodotti da talenti emergenti, dimostrando il potenziale creativo che l’Accademia intende coltivare. Inoltre, ci saranno dibattiti, workshop e sessioni interattive per fornire un assaggio dell’esperienza formativa che l’Accademia offrirà.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di cinema, studenti, professionisti del settore e chiunque sia interessato a far parte di questo emozionante viaggio nel mondo del cinema.

Con la sua posizione strategica nel cuore della Sicilia, Caltanissetta si appresta a diventare un nuovo polo di attrazione per la cultura cinematografica, mettendo in luce il suo patrimonio storico e culturale.

L’Accademia Europea del Cinema a Caltanissetta non è solo un sogno, ma una realtà in divenire che promette di trasformare la passione per il cinema in una professione e di dare vita a nuove storie che incanteranno il pubblico di tutto il mondo.

Gli organizzatori invitano a non perdere l’opportunità di essere parte di questo momento storico e venire a scoprire come Caltanissetta sia pronta a diventare la nuova casa del cinema europeo.