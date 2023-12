Escursionista di 69 anni salvato sull’Etna dal Soccorso Alpino dopo una brutta caduta

Un escursionista di 69 anni è rimasto vittima di un incidente nel versante sud dell’Etna. E’ stata la Centrale Operativa del 118 ad allertare i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Il luogo dell’incidente è stato in Contrada Serra La Nave, nel versante sud dell’Etna. L’escursionista, mentre percorreva un sentiero in discesa sotto Piano Vetore, è scivolato a causa del terreno viscido e in pendenza, procurandosi un importante trauma alla gamba sinistra, con sospetta frattura esposta di tibia e perone.

Immobilizzato l’arto e imbarellato, è stato trasportato dalle squadre di soccorso del Cnsas Sicilia e del Sagf della Guardia di Finanza, fino all’uscita del sentiero, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza.