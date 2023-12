Con l’auto in un burrone: morto sul colpo un 35enne

Incidente mortale nel Palermitano per un uomo di 35 anni, Aurelio Cascio. L’uomo, originario di Santoo Stefano di Quisquina, secondo una prima ricostruzione, stava transitando con la sua auto sulla statale 188 quando, per cause in fase di accertamento, è finito fuori strada terminando la sua corsa in un burrone nei pressi di Castronovo di Sicilia.

L’auto si è ribaltata e per il 35enne non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco intervenuti sul posto cercando di tirarlo fuori vivo dalle lamiere dell’auto su cui viaggiava. L’uomo però è morto sul colpo e vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.