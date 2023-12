Caltanissetta. The Cheeky Sisters Vintage Vocal Quartet, il 30 dicembre concerto all’Equo Cream Aut Cafè con musica dal vivo

CALTANISSETTA. Il 30 dicembre sarà un sabato sera speciale grazie alla magia che solo la musica sa creare, da Equo cream aut cafè il concerto The Cheeky Sisters Vintage Vocal Quartet. Sì, per chiunque volesse passare una serata diversa dal solito, a partire dalle ore 19:30, sarà possibile trascorrere un paio d’ore con una musica che evoca lontani ricordi, si rifà a un recente passato fatto di swing, jazz e bossa nova.

“Siamo un quartetto vocale femminile dinamico ed elegante, accompagnato da sassofono, pianoforte e batteria: un collettivo composto da professionisti che riporteranno il pubblico indietro nel tempo, in una magica dimensione tutta ispirata agli anni ’50, con tanto di dress-code rigorosamente vintage”, spiegano le componenti del gruppo.

“Un repertorio frizzante al quale il pubblico risponde sempre con grande partecipazione ed entusiasmo: un bocconcino musicale dal sapore retrò, interamente arrangiato in maniera del tutto originale. Le nostre sonorità spaziano tra swing, jazz e bossa nova e la nostra energia esuberante e coinvolgente permette al pubblico di ballare e cantare assieme alle artiste in scena. Insomma, la festa ed il divertimento sono sempre assicurati”, concludono.

Appuntamento, quindi, sabato 30 dicembre in via Rosso di San Secondo nr. 122 con Josephine Giadone, Chiara Distefano, Fara Romano, Carmen Astorino e con, al sax, Jonny La Placa e, al piano, Bob Vitale e Femminissima, un progetto della cooperativa sociale Etnos,un momento dedicato alla donna, ambientato negli anni ’50. Un connubio perfetto tra il mondo della donna e quello della musica, un modo diverso di guardare l’essere donna libera di esprimere se stessa in contrasto con la realtà delicata che alcune vivono, come quello legato alla violenza di genere.

I nisseni potranno godere di questa serata dal gustò rétro grazie al Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) del Ministero dell’Interno, gestiti per il capoluogo nisseno dalla cooperativa sociale Etnos e per la provincia dal Libero consorzio di Caltanissetta. L’evento è patrocinato, anche, dal Comune di Caltanissetta.