Caltanissetta. Presto nascerà il Comitato “Vogliamo il collegamento tra le vie Romita e Rochester”: promossa petizione

CALTANISSETTA. E’ in corso di costituzione il comitato “Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la via Rochester”. Già gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero hanno promosso la petizione avente lo stesso obiettivo. Potranno farne parte tutti i cittadini interessati, alcuni dei quali già comunicano nella omonima chat del gruppo Facebook al quale è possibile iscriversi. Subito dopo le festività natalizie si terrà il primo incontro che formalizzerà la costituzione del comitato.

Intanto gli architetti La Rocca e Fornasero hanno incontrato i tre rappresentanti del Comune del capoluogo nisseno che entreranno a fare parte del F.U.A. (Functional Urban Area) Caltanissetta, l’Unione dei Comuni Area Urbana funzionale della Sicilia Centrale, Calogero Adornetto, Lisa Faraci e Marina Mancuso al fine di promuovere la realizzazione del suddetto collegamento viario con i nuovi finanziamenti destinati alla F.U.A..

E’ stato fatto presente il dispendioso disagio che i cittadini nisseni devono affrontare quotidianamente per attraversare la città dalla parte sud alla parte nord, sia in termini di tempo che in termini economici e di inquinamento ambientale. Si è fatto presente che è stato chiesto formalmente, partecipando alla “presentazione di idee progettuali di democrazia partecipata 2023”, di inserire il collegamento in parola nel programma regionale FERS Sicilia 2021-2027, della nuova programmazione della strategia territoriale (ST) dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia centrale (FUA Caltanissetta).

Le Consigliere Mancuso e Faraci unitamente al Consigliere Adornetto, hanno ascoltato e accolto di buon grado la richiesta, condividendone l’impellente necessità e importanza della realizzazione dell’opera, e hanno dichiarato che si adopereranno e faranno tutto quando nelle loro possibilità per fare realizzare il collegamento tra la via Romita e la via Rochester.

Oggi più che mai c’è una condivisa consapevolezza, nella cittadinanza nissena, della necessità che il collegamento viario venga realizzato e Il Consiglio della F.U.A. Caltanissetta può dare un grande contributo ad ottenere il risultato sperato.