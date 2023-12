Caltanissetta. Manuel Carapezza vince il 10° Torneo di Risiko

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory di Caltanissetta, con la finale di giorno 19, si è concluso il 10° torneo di Risiko organizzato dal RCU nisseno. Al tavolo della finale c’erano Manuel Carapezza (in finale di diritto avendo chiuso le qualificazioni in prima posizione), Andrea Kiswarday, Marcello Candura e Michele Cammarata, approdati in finale vincendo i rispettivi tavoli di semifinale.

Dopo circa due ore di gioco con vari capovolgimenti di fronte ha la meglio Manuel Carapezza che vince per soli tre punti nei confronti di Andrea Kiswarday.

Con il 10° torneo interno, che ha visto la partecipazione di 32 concorrenti, si chiude la stagione del 2023 che vede il Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta protagonista nel recente campionato nazionale a squadre svoltosi a Roma dove la squadra nissena si è classificata seconda a soli 0,31 centesimi di punto dalla squadra di Capalbio arrivata prima. Alla fine della serata scambio di auguri e premiazione con i trofei realizzati da Maria Pia Matraxia.