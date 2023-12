Caltanissetta. Il sindaco: istituito servizio navetta in occasione del concerto di Capodanno

CALTANISSETTA. Sarà istituito un servizio navetta per il concerto di Capodanno. Lo ha reso noto il sindaco Roberto Gambino. Il servizio verrà effettuato gratuitamente e partirà dal parcheggio dello stadio Tomaselli Pian del Lago e in Piazza Mons. Garsia (parcheggio Ponte bloy) da e per Viale Regina Margherita.

Il sindaco ha anche spiegato che il pubblico che parteciperà alla manifestazione potrà parcheggiare i veicoli lungo le strade circostanti l’area dell’evento e nei seguenti parcheggi: via Medaglie D’Oro; piazza Piccola Conceria; Piazza Marconi; piazza Grazia; via Piersanti Mattarella; piazza Monsignor Garsia.