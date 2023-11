Tre bambini accoltellati vicino a una scuola a Dublino

Attacco con un coltello vicino a una scuola a Dublino. Secondo la polizia ci sono cinque feriti tra i quali tre bambini di età non ancora precisata, tutti soccorsi e ricoverati in ospedale. Non è chiara la motivazione dell’assalto. Secondo l’irish Times, il principale sospettato dell’attacco con coltello è stato arrestato e aveva riportato ferite ritenute autoinflitte. Le prime indicazioni suggeriscono che un uomo abbia tentato di aggredire diversi giovani, tra cui bambini, e che dei passanti siano intervenuti per fermarlo. Il numero dei feriti non è ancora definitivo.