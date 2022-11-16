San Cataldo. Convocato per il 22 novembre alle ore 18 il Consiglio comunale

SAN CATALDO. Il presidente del Consiglio Romeo Bonsignore ha convocato per il 22 Novembre alle ore 18:00, presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del PalazzoComunale, per trattare i punti di cui all’Ordine del Giorno:
1. REITERA INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” RELATIVA AL LAVAGGIO E DISINFEZIONE SEDI STRADALI DELLA CITTÀ.
2. ENNESIMA REITERA INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA ALLA REITERA RICHIESTA DI RISPOSTA AD INTERROGAZIONE RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE.
3. ENNESIMA PRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE: QUARTIERE CRISTO RE E VARIE ALTRE VIE ANCHE DI CENTRO STORICO.
4. ENNESIMA RIPRESENTAAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE: QUARTIERE OROLOGIO.
5. ENNESIMA RIPRESENTAZIONE INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ “SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE – ZONA A MONTE DI VIA SIRACUSA – QUARTIERE POZZO MORRILLO E SANTO ANTONIO.
6. ENNESIMA RIPRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA: SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE: QUARTIERE SANTA MARIA DI NAZARETH.
7. ENNESIMA RIPRESENTAZIONE INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” RELATIVA ALLA PULIZIA CADITOIE STRADALI – GRAVE STATO DI PERICOLO A CAUSA POTENZIALI ALLAGAMENTI.
8. ENNESIMA RIPRESENTAZIONE INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” SULLO STATO DI DEGRADO PARCHI E PIAZZE DELLA CITTA’.
9. ENNESIMA RIPRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” SULLA DIFFORMITA’ RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GESTORE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA FORNITURA DEI CESTINI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.
10. INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ RELATIVA AI MOTIVI DELLA CHIUSURA DEGLI ECOPUNTI MOBILI O ISOLE ECOLOGICHE MOBILI.
11. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA AL LAVORO FESTIVO DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI.
12. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA ALL’ ASPORTAZIONE MACCHIA D’OLIO SU CORSO VITTORIO EMANUELE IN ADIACENZA I CIVICI NN° 196-198-200-202-204.
13. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUMNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA, IMERA E DEL GRUPPO ” LE SPIGHE”: LUPICA, FULCO, EMMA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SUL PARCO ACHILLE CARUSI.
14. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI ORIDINE DEL GIORNO MIRATO A FORNIRE MANDATO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RICHIEDERE MISURE NAZIONALI ED EUROPEE PER IL CONTENIMENTO DEL CARO ENERGIA E DELL’AUMENTO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER FAMIGLIE, IMPRESE, ENTI LOCALI.