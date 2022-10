Santa Caterina. Il gruppo consiliare misto “Noi Tà Unità nella Diversità” presenta interrogazione per riapertura Biblioteca

SANTA CATERINA. Il gruppo misto Noi Tà Unità nella Diversità ha presentato una mozione per la riapertura al pubblico della Biblioteca comunale “Pasquale Panvini”. <La nostra biblioteca – hanno sottolineato i consiglieri del gruppo misto – custodisce un ricco patrimonio librario antico e moderno di circa 20.000 volumi, tra cui preziosi testi antichi, che giacciono nella polvere da troppo tempo; >.

Per il gruppo misto <Ovviamente tutto questo non può succedere se la Biblioteca a Santa Caterina rimane chiusa, vista la difficoltà di adibire al servizio bibliotecario qualche dipendente comunale, data la carenza di organico, vista l’impossibilità di nuove assunzioni a brevissimo tempo; tuttavia, da altre realtà comunali arriva l’esempio di affidamento del servizio a titolo gratuito ad associazioni locali attraverso bandi pubblici, uno dei quali è stato allegato alla mozione a titolo dimostrativo>.

Il gruppo misto ha chiesto al consiglio comunale di impegnare il sindaco e la Giunta a trovare, nel più breve tempo possibile, le soluzioni organizzative necessarie per la riapertura della biblioteca comunale dal lunedì al venerdì, almeno 4 ore al giorno, di cui almeno 3 giorni anche in orario pomeridiano, consentendo al pubblico la consultazione ed il prestito dei volumi. <Oltretutto – ha aggiunto il gruppo – se la biblioteca fosse aperta, si potrebbe partecipare al Bando “Giovani in Biblioteca” in scadenza il 31 ottobre; per la realizzazione delle proposte progettuali (importo compreso tra 100 e 150 mila euro) – hanno concluso i consiglieri di Noi Tà – si avrebbe un finanziamento pari all’80% dell’importo totale della proposta progettuale presentata, ma possono partecipare al bando solo enti con biblioteche pubbliche funzionanti e operative>.