Eccellenza. Davie Boncore è il nuovo tecnico della Nissa

Davide Boncore è il nuovo allenatore della Nissa. Arriva in casa biancoscudata un tecnico esperto, preparato e soprattutto che fa della combattività la sua arma migliore.

Il tecnico palermitano 46ennev iene da esperienze importanti in serie D con Troina e Rotonda, ma ha anche allenato in altre piazze prestigiose come Licata e Alcamo, ha già diretto al “Palmintelli” il suo primo allenamento e domenica, nella gara casalinga contro la Parmonval, siederà per la prima volta in panchina.

Il modulo che più utilizza mister Boncore è il 3-5-2, ma non disdegna altre soluzioni tattiche, dipende naturalmente sempre dagli avversari che deve di volta in volta affrontare.