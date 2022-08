Sicilia. Lupo: “Con emendamento Pd a variazioni bilancio chiediamo di destinare 7 milioni per l’agricoltura siciliana”

“Sette milioni di euro per l’agricoltura siciliana, per andare incontro alle necessità di un comparto messo a dura prova dagli aumenti del carburante e dagli effetti dei cambiamenti climatici”. È la proposta avanzata dal gruppo parlamentare Pd che ha presentato un emendamento al disegno di legge di variazioni di bilancio, in discussione all’Ars.

“Proponiamo un contributo per far fronte all’aumento del costo del carburante agricolo – ha detto il capogruppo Giuseppe Lupo intervenendo in aula – chiediamo poi di sostenere quei territori in tutta la Sicilia che sono stati colpiti da calamità climatiche. Con il nostro emendamento vogliamo anche dare un contributo al settore agricolo per migliorare l’irrigazione dei terreni colpiti dalla siccità, e per sostenere investimenti volti alla realizzazione di laghetti per finalità irrigue”.