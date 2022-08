Sicilia baciata dalla fortuna: realizzate due vincite al 10eLotto per un totale di 110 mila euro

Sicilia baciata ancora una volta dalla fortuna con il 10eLotto. Nelle ultime ore sono state due le vincite che sono state realizzate per un totale di 110 mila euro. Delle due, quella più alta è stata centrata a Lentini, in provincia di Siracusa, come riporta Agipronews, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 60 mila euro.

A Cesarò, in provincia di Messina, è stato invece realizzato un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 18,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,3 miliardi.