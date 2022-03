Serradifalco. Entro il 31 marzo presentazione delle istanze per usufruire rimborso spese di trasporto. Ecco chi ne ha diritto

SERRADIFALCO. Il Comune contribuirà per il 50%, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio comunale, al rimborso delle spese sostenute da nuclei familiari il cui reddito Isee sia compreso tra 10.632,95 euro e 20mila euro per consentire il rimborso gratuito delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie degli studenti pendolari serradifalchesi frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado.

E’ la novità che , ha consentito di allargare a 20 mila euro di reddito Isee la platea di coloro che avranno diritto ad un rimborso delle delle spese sostenute per il trasporto degli studenti pendolari nelle scuole superiori da loro frequentate (che la Regione ha fissato a 10.632,95 euro di reddito Isee). Il rimborso dunque è quello previsto sulla base delle somme assegnate al Comune di Serradifalco dalla Regione Siciliana e ne avrà diritto chi possiede un reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro, mentre il Comune contribuirà nella misura del 50%, compatibilmente con le disponibilità del suo Bilancio, per i nuclei familiari il cui reddito Isee sia compreso tra 10.632,95 e 20 mila euro.

L’amministrazione comunale, nel frattempo, per l’anno scolastico 2021/2022, ha fissato al prossimo 31 marzo il termine perentorio per la presentazione delle istanze per usufruire del rimborso delle spese di trasporto. Per ottenerlo bisognerà utilizzare il mezzo pubblico di linea ed è previsto in base del raggiungimento della scuola allocata nel Comune più vicino anche se lo studente dovesse sceglierne una più lontana. E’ stato infine fissato al 30 settembre il termine per presentare, su apposito modulo, i tagliandi giustificativi della spesa (abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili).