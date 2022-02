Sommatino. Martedì 1 marzo il Carnevale dei Bambini dice “NO” alla guerra con i “Coriandoli della Pace”

SOMMATINO. C’è grande attesa per il Carnevale dei bambini 2022 che si svolgerà quest’anno a Sommatino martedì 1 Marzo, dalle ore 15:30 nel Piazzale Padre Pio.

Il sindaco Elisa Carbone, presentando l’evento, il primo da due anni a questa parte, ha rimarcato: “Si tratta di un carnevale semplice, fatto di piccole cose ma con un grande significato: Sommatino dice no alla guerra! Bambini vi aspettiamo tutti in maschera per divertirci insieme. Mostreremo al mondo che l’unica cosa da lanciare sono “Coriandoli di Pace”.

Il sindaco ha raccomandato a tutti i partecipanti alla manifestazione di attenersi alle normative anti-Covid19 vigenti.