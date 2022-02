Serradifalco. Giunta approva protocollo d’intesa con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha approvato lo schema del protocollo d’intesa tra il Comune di Serradifalco e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Aps Sezione Territoriale di Caltanissetta.

E’ stata l’Unione Italiana Ciechi di Caltanissetta, tramite il suo presidente Alessandro Mosca, a chiedere di stipulare un protocollo d’intesa per l’accreditamento della sede. L’amministrazione comunale ha nella propria disponibilità un locale, che può essere assegnato all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caltanissetta.

In particolare, sulla base di tale convenzione, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si impegna ad accreditare presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale la sede di Serradifalco per la presentazione di progetti per 1’impiego di volontari che opereranno, tramite servizi programmati e continuativi, per il soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali dei non vedenti e ipovedenti residenti nell’ambito de1 territorio comunale, quali ’accompagnamento, il lettorato ed il disbrigo pratiche.

L’Amministrazione comunale di Serradifalco si impegna a fornire una stanza di destinazione, fornita di linea telefonica, da utilizzare come “Centro Operativo” per l’espletamento delle attività previste dal progetto. In questo modo sarà possibile attivare a Serradifalco interventi a favore delle persone ipovedenti e dei ciechi, e lo si potrà fare attraverso il servizio civile.