Serradifalco. Fissate dal 5 al 7 aprile le elezioni per rinnovo Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) dei dipendenti comunali

SERRADIFALCO. Sono previste dal 5 al 7 aprile le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti comunali. In previsione di queste elezioni s’è proceduto alla costituzione della Commissione Elettorale per la Rsu comunale incaricata di curare i molteplici adempimenti previsti dall’Accordo Collettivo Quadro.

I componenti di tale Commissione sono stati designati dalle organizzazioni sindacali, con l’amministrazione comunale che ne ha preso atto per consentire l’insediamento della stessa commissione. La designazione dei componenti della Commissione elettorale ha riguardato le persone dei dipendenti comunali Giovanna Aronica per la Cisl Fp, Matteo Lamberti per la Uil Fpl, e Giuseppe Benfante Picogna per la Fp Cgil.

A questo punto, in vista delle prossime elezioni, chiunque intenda candidarsi per far parte della Rsu comunale potrà farlo. La Rsu comunale si rinnova con cadenza triennale. Nel 2018 dalle operazioni di voto riguardanti il rinnovo della Rsu comunale furono eletti Gaetano Garofalo (Ugl), Raimondo Burgio (Uil), Pietro Spina (Cgil) e Salvatore Aronica (Cisl).