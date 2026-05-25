Ida Cuffaro verso la vittoria a Raffadali, continua la dinasty politica della famiglia

La nipote di Totò Cuffaro, Ida Cuffaro (Dc), 27 anni, candidata sindaco di Raffadali (AGRIGENTO) è all’80% di preferenze quando è stata scrutinata la metà delle schede. Sarebbe lei quindi la nuova sindaca del comune. “Sono felicissima – afferma – ce lo aspettavamo, avevamo avuto dei sentori durante la campagna elettorale, ma al momento i dati sono sorprendenti. Aspettiamo fino alla fine l’esito dello scrutinio, ma sono veramente soddisfatta” afferma. Dopo Totò e Silvio continua quindi la dinasty politica dei Cuffaro. Ida rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note della politica siciliana. La figlia di Giuseppe Cuffaro, è laureata in Giurisprudenza e madre di tre figli, e lavora come assistente al Centro per l’impiego. Ida Cuffaro punta, a suo dire, a coniugare “continuità amministrativa e rinnovamento generazionale”. Negli ultimi anni ha collaborato con l’attuale amministrazione gestendo la comunicazione istituzionale dello zio Silvio che è sindaco del paese agrigentino e ha già fatto 3 legislature, con una breve interruzione, più una da vice sindaco: da 21 anni è amministratore di Raffadali.