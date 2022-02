San Cataldo. Per il 3 marzo organizzata una Fiaccolata per la pace

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marianna Guttilla hanno annunciato che l’amministrazione comunale, in collaborazione con il gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme”, ha organizzato una fiaccolata per la pace.

L’evento, il cui spirito è quello di dire “No” alla guerra dopo il recente scoppio del conflitto in Ucraina, si svolgerà giovedì 3 marzo alle ore 19. L’evento partirà dal Comune con un corteo che giungerà fino al Monumento ai Caduti, un momento.

L’evento è aperto a tutti, per cui vi può prendere parte chiunque lo vorrà anche proponendo elaborati, poesie, cartelloni, striscioni, dipinti e tutto quanto possa in qualche modo esprimere un messaggio di pace.