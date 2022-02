SAN CATALDO. Il Carnevale al centro commerciale. E’ quello che prende il via oggi 26 febbraio 2 domani domenica 27 febbraio nel centro commerciale Il Casale di contrada Bigini.

L’evento prenderà il via oggi pomeriggio alle 16,30. Prevista animazione per bambini con sculture di palloncini e mascotte. Dunque, per i bambini appuntamento presso il centro commerciale il Casale per festeggiare il Carnevale.