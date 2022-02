San Cataldo. Gran successo la due giorni di Carnevale all’Oratorio salesiano

SAN CATALDO. E’ stata una due giorni di grandissimo successo quella che si è registrata nell’Oratorio salesiano in occasione del Carnevale.

In tantissimi hanno preso parte all’evento per la gioia di tanti bambini che in maschera e con i classici costumi si sono finalmente ritrovati a festeggiare il loro carnevale all’insegna dell’allegria e di un momento di sana spensieratezza.

Nell’occasione gli organizzatori, nel registrare il successo dell’evento, hanno voluto complimentarsi con gli sponsor della manifestazione (BCC TONIOLO, Alien, Toys Planet ed il Fotografo Mangione), ma anche con l’amministrazione comunale per la presenza e il sostegno dato ad un evento che ha fatto registrare tanti consensi.