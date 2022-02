Sale la curva del contagio a Bompensiere: ora i casi di positività al Covid sono saliti a diciannove

BOMPENSIERE. Nella piccola Bompensiere in queste ultime ore il numero dei casi è aumentato. Il sindaco Salvatore Virciglio, che nei giorni scorsi ha annunciato la propria positività al Covid invitando i cittadini ad andare avanti e a non lasciarsi scoraggiare dalla pandemia, ha comunicato ben 7 nuovi casi di positività al Covid a Bompensiere.

Tali nuovi casi di positività sono stati individuati in due nuclei familiari interessati dal contagio (4) e in un nuovo nucleo familiare (3). I cittadini positivi stanno sostanzialmente bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei positivi è di 19 persone. Bompensiere è uno dei paesi della Provincia con il più alto tasso di vaccinazione della sua popolazione.