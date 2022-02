Delia. Concluso dai Rotary dell’Area Nissena il progetto Xenia con la consegna di attrezzature elettroniche e di amplificazione alla Caritas

DELIA. Oggi si è concluso il progetto “Xenia” con la consegna al Parroco della Chiesa Santa Maria d’Itria, per la Caritas di Delia, di attrezzature elettroniche e di amplificazione che verranno messe a disposizione del Centro di Ascolto per le famiglie in difficoltà e per gli immigrati.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Governatore Gaetano De Bernardis, dei PDG Giovanni Vaccaro e Valerio Cimino, di alcuni componenti dello Staff della Squadra Distrettuale, dei Presidenti e delle delegazioni dei Rotary Club dell’Area Nissena e del Vice Sindaco del Comune di Delia.

Il progetto Xenia è stato finanziato da tutti i sei Rotary Club dell’Area Nissena (San Cataldo, Caltanissetta, Mussomeli, Gela, Niscemi e Valle del Salso che, in questo progetto, era Capofila) e con il contributo del Distretto Rotary 2110.