Butera. La dott.ssa Giuliana Salemi nominata coordinatrice cittadina dell’Udc

BUTERA. Il Coordinatore politico provinciale dell’Udc Silvio Scichilone, sentito il Coordinatore politico regionale, on. Decio Terrana, ha nominato la dott.ssa Giuliana Salemi Coordinatrice cittadina dell’Udc di Butera (nella foto la neo coordinatrice cittadina con il coordinatore provinciale). Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro con diversi anni d’esperienza nel mondo lavorativo, attualmente collabora con uno studio di consulenza del lavoro a Gela.

Impegnata nel sociale, nell’Associazionismo, radicata nel contesto sociale buterese, la dott.ssa Salemi è stata ritenuta la persona giusta per dare slancio alla crescita e alla promozione del partito e dei suoi valori in seno alla comunità buterese. Al suo fianco, come componenti del Direttivo, ci saranno Luca Palumbo e Rosario Gambino, che in quest’ultimo periodo hanno responsabilmente e fattivamente rappresentato il Partito a Butera.

Silvio Scichilone, commentandone la nomina, ha sottolineato: <L’Udc a Butera, con questa nuova presenza qualificata, vuole continuare quel radicamento territoriale iniziato da alcuni anni, al fine di creare una realtà politica capace di dialogare con i Cittadini e di farsi interprete delle difficoltà che Butera vive, al fine di promuovere un Partito popolare, d’ispirazione cristiana, con il Cittadino al centro dell’azione politica in un progetto che pone attenzione alle fasce deboli della società e ai veri bisogni prioritari della comunità>.

Infine, il coordinatore provinciale dell’Udc ha ribadito che, con la dott.ssa Giuliana Salemi ed il gruppo che l’affiancherà, <L’Udc a Butera saprà dare il proprio contributo per elaborare una proposta di governo del paese rispondente alle reali esigenze dei Cittadini>.