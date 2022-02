A San Cataldo oggi c’è attesa per l’edizione numero 46 del Carnevale dell’Oratorio Salesiano Don Bosco

SAN CATALDO. E’ arrivato alla 46^ edizione il Carnevale organizzato dall’Oratorio Salesiano Don Bosco di San Cataldo, con il patrocinio gratuito del Comune. Si tratta di un appuntamento che ormai fa parte delle nostre tradizioni, ma che purtroppo quest’anno sarà ridimensionato in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso. Non si terranno quindi le sfilate di carri e maschere, ma in compenso, abbiamo deciso di condividere la festa di carnevale per i più piccoli.

Tre gli appuntamenti:

Oggi, sabato 26 febbraio, alle ore 16, si terrà la festa in maschera, solo per i ragazzi e le ragazze della catechesi dell’Oratorio, presso il cortile dell’Oratorio.

Domani, domenica 27 febbraio, dalle ore 11, si terrà la festa in maschera nel cortile dell’Oratorio, a cui parteciperà anche la nostra Giunta. Alle ore 12:30 ci sarà la premiazione delle maschere più belle e più originali.

Infine, sempre domani, domenica 27 febbraio, alle ore 19, al via il Carnival Party con disco music e fluo.

L’amministrazione comunale, per il tramite dell’assessore Marianna Guttilla, ha ringraziato gli organizzatori che con grande impegno e dedizione hanno mantenuto viva questa tradizione del Carnevale.