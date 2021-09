Tragedia a Napoli dove un bambino di 3 anni è precipitato da un balcone ed è morto. Il tragico accaduto è avvenuto in un appartamento al terzo piano di via Giuseppe Piazzi all’incrocio con via Foria, non lontano dagli uffici del giudice di pace.

Sul posto sono intervenuti Polizia e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte del bambino. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto alla quale in queste ore stanno lavorando gli organi inquirenti.