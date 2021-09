Sottratti 129mila euro di multe per giocarseli: condannata dalla Corte dei Conti ex sovrintendente.

La Corte dei Conti ha condannato un’ex sovrintendente della polizia stradale di Grosseto ad un risarcimento di 129mila euro nei confronti del Ministero dell’interno. Si tratta della cifra che avrebbe sottratto allo Stato in due anni tra il 2017 e il 2019. La poliziotta, che ha poi ammesso di essere affetta da ludopatia, è accusata di aver sottratto i soldi delle multe per giocarseli nelle sale bingo.

La procura di Grosseto ne ha chiesto il rinvio a giudizio in quanto si sarebbe impossessata degli introiti derivanti da 174 operazioni di cassa relative a contravvenzioni ad automobilisti per la violazione al codice della strada per un totale di 119mila euro. Avrebbe dovuto versare quel denaro su un conto corrente di Poste Italiane, ma lo usava per giocare al poker online ed altri giochi d’azzardo.