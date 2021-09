Simula di finire investito sotto autovettura, ma la truffa viene scoperta: arrestato dai Carabinieri.

La truffa è sembrata ben architettata, ma alla fine non ha dato gli esiti sperati, anzi colui che l’aveva architettata è stato arrestato.

E’ quanto accaduto ad un uomo che a Roma ha simulato di buttarsi sotto un’autovettura in transito, simulando di essere stato investito per poi chiedere al conducente un immediato indennizzo per chiudere subito la vicenda.

Il piano sembrava funzionare a meraviglia, ma così non è stato poichè il conducente dell’auto, dopo aver inizialmente accettato la richiesta avanzata dal sedicente investito, con una scusa si è invece rivolto ai Carabinieri della Stazione di Frascati che, alla fine, hanno arrestato il truffatore.