Scopre il marito con l’amante e gli distrugge la sua Maserati.

Scopre in casa il consorte con l’amante e, sentendosi tradita, gli distrugge la Maserati. E’ accaduto a Biella. Qui Una donna ha scoperto il marito con l’amante e, per vendicarsi, gli ha distrutto la Maserati posteggiata in garage. Come riportato da LaProvinciaDiBiella.it, l’uomo, 60 anni, ha portato in casa una donna. A un tratto, è sopraggiunta la moglie – che era partita per un viaggio di lavoro ma è tornata prima del previsto – che ha colto i due in flagranza di tradimento. L’amante si è chiusa in bagno ed è poi fuggita da una finestra così da scampare alla furia della consorte tradita.

La moglie, infatti, ha cominciato a colpire tutto quello che gli capitava a portata di mano (quadri, soprammobili, mobili) e, una volta scesa in garage, ha distrutto la Maserati da quasi 200mila euro del marito che ha denunciato la moglie alla polizia, quantificando un danno di 300mila euro.