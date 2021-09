Riqualificazione centri storici. In arrivo 160 milioni per i piccoli comuni: ecco l’elenco dei beneficiari in provincia di Caltanissetta.

In provincia di Caltanissetta sono dodici i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che potranno beneficiare del fondo da 160 milioni di euro previsto dalla legge Realacci (158/2017) per finanziare progetti di riqualificazione dei centri storici.

L’elenco dei comuni per cui è previsto in sostegno (5.518 in tutta Italia, di cui 202 in Sicilia) è contenuto nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 220 del 14 settembre 2021.

In provincia di Caltanissetta risorse per Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Resuttano, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba